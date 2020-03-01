Redmi Note 8 Pro получил обновление до Android 10

Смартфон Redmi Note 8 Pro получил новую прошивку MIUI 11 в ноябре месяце 2019 года, но на базе операционной системы Android 9. Теперь же разработчики компаний Xiaomi выпустили обновление до операционной системы Android 10.

Пользователи смартфонов Redmi Note 8 Pro наконец начали получать Android 10, но только владельцы смартфонов Европы, так как обновление получила пометку EU.

Обновление вышло с номером сборки MIUI 11 v.11.0.2.0.QGGEUXM и весит 1,9 ГБ. В обновление разработчики добавили актуальный февральский патч безопасности. Также разработчики исправили мелкие ошибки и добавили все основные особенности операционной системы Android 10.