Redmi Note 8 Pro пользуется спросом

Некоторое время назад появилась информация о смартфоне Redmi Note 8 Pro, который вроде как должен был получить крутую начинку и хорошие камеры. Так в итоге и получилось, ведь гаджет оказался довольно производительным за свои деньги и сразу привлек внимание пользователей со всего мира. Более того, разработчики сообщают, что в Китая всего за первый день официальных продаж модель Redmi Note 8 Pro разошлась тиражом в 300 тысяч устройств. Это весьма неплохие показатели для модели, которая является исключительно китайским флагманом и в отечественных магазинах еще не появилась. Вероятно, гаджет будет и дальше пользоваться спросом благодаря своим характеристикам и низкой стоимости. Купили бы себе такое устройство в будущем?