Redmi Note 8 Pro провалил тест DxOMark

2020-01-29, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [104]
Компания Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro это первый в мире смартфон с 64-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL Bright GW1 для камеры. Специалисты DxOMark проверили и оценили, какие же фотографии получаются на смартфоне.

Снимает Redmi Note 8 Pro довольно посредственно, хотя и имеет на борту датчик на 64 Мп. Специалисты DxOMark выделили следующие минусы: ограниченный динамический диапазон, артефакты, низкий уровень детализации практически в любых условиях, медленный автофокус, цифровые шумы при съемке видео.

В результате Redmi Note 8 Pro получила 87 баллов за фото и 78 баллов за видео. Средняя оценка 84 балла. В рейтинге камерофонов DxOMark смартфон Redmi Note 8 Pro занимает 61 место.

Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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