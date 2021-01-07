Redmi Note 8 уже получил бета-версию Android 11

Компания Xiaomi запустила ограниченное бета-тестирование фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11 для смартфона Redmi Note 8. Разумеется, первыми возможность опробовать обновленную версию ОС получили китайские пользователи. Выход стабильной версии состоится не раньше апреля.

Напомним, что все еще очень популярный Redmi Note 8 характеризуется 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп для замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.