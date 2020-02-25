Redmi Note 8T и еще два лучших недорогих смартфона

Рынок смартфонов представлен огромным количеством моделей, а сегмент среднебюджетных устройств является одним из самых конкурентных. В этой заметке мы постараемся помочь тем пользователям, кто хочет купить смартфон недорого и с лучшим соотношением цены и качества.

Redmi Note 8T

Этот смартфон был обречен на успех еще до выхода. К его достоинствам можно отнести качественный 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и полезной площадью экрана 80%, мощным и энергоэффективным восьмиядерным процессором Snapdragon 665, квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, ёмким аккумулятором на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Добавьте к этим плюсам модуль NFC для бесконтактной оплаты, современный дизайн с тонкими рамками и градиентной расцветкой, а также приятный ценник. Так вы получаете один из лучших смартфонов по соотношению цены и характеристик не только в своем сегменте, но и вообще на всем рынке.

Huawei P Smart Z

Огромный 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, шустрый восьмиядерный чипсет Hisilicon Kirin 710F, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, 3,5-мм разъем для наушников, модуль NFC для бесконтактных платежей, сдвоенная камера и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Да, этот смартфон по своим характеристикам несколько уступает предыдущему, однако у него есть одна крутая особенность. Это выдвижная фронтальная камера с датчиком разрешением 16 Мп и светосильной оптикой, которая позволяет делать качественные автопортреты. А еще выдвижная камера вкупе с тонкими рамками позволила дисплею занимать почти 85% площади от передней панели – это очень высокий показатель для недорогого смартфона. Для сравнения, у топового iPhone 11 Pro Max он равен всего 83.4%.

Samsung Galaxy A50

А вот и один из самых популярных смартфонов прошлого года, который не сильно сбавляет обороты и в начале 2020 года. А все потому, что он оснащается красочным и контрастным 6.4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, быстрой и весьма энергоэффективной фирменной платформой Exynos 9610, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, тройной камерой с главным модулем на 25 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, качественной фронтальной камерой разрешением 25 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников. И все это по очень привлекательной цене.