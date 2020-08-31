Redmi Note 8T получил глобальную MIUI 11.0.5.0

Компания Xiaomi выпустила глобальную стабильную версию оболочки MIUI 11.0.5.0 для прошлогоднего бестселлера Redmi Note 8T. Сразу отметим, что прошивка основана на Android 9 Pie, а вот когда выйдет обновление на Android 10, пока не сообщается. Сам апдейт оптимизирует ПО, исправляет ошибки и привносит августовский патч безопасности Android.

Напомним, что Redmi Note 8T характеризуется 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.