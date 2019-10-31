Redmi Note 8T получит комплектную зарядку на 18 Вт

Вчера мы писали о том, что некоторые европейские магазины уже начали продавать еще не представленный официально смартфон Redmi Note 8T. На опубликованных одним из таких магазинов фото распаковки можно было увидеть упоминание модуля NFC, который и станет главным отличием новинки от стандартной модели. Сегодня выяснилось, что у смартфонов будет и другое серьезное отличие. В стандартный комплект поставки Redmi Note 8T положат адаптер питания мощностью 18 Вт, в то время как Redmi Note 8 ограничивался более простой комплектной зарядкой. Цена смартфона при этом останется почти такой же – около 200 долларов.