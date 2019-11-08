Redmi Note 8T с модулем NFC появился в продаже

Компания Xiaomi поделилась подробностями европейского выхода смартфона Redmi Note 8T, который отличается от обычного Redmi Note 8 модулем NFC и быстрой зарядкой на 18 Вт. Уже 13 ноября новинка выйдет во Франции, а 15 ноября в Германии. Цена версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ составляет 200 евро. Когда смартфон появится в России и сколько он будет стоить, пока не сообщается.

Напомним, что Redmi Note 8T оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.