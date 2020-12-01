Redmi Note 9 4G будет запущен как Redmi 9 Power в Индии

Суббренд Xiaomi, а именно Redmi запустила эксклюзивную серию Redmi Note 9 в Китае.

Эта серия состоит из трех моделей, а именно Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Измененная версия первой модели уже дебютировала как POCO M3 на некоторых мировых рынках. Теперь, согласно новым данным, оригинальный китайский телефон с другой настройкой камеры также будет выпущен как Redmi 9 Power в Индии и Redmi 9T на других международных рынках.

POCO M3 был выпущен ранее на прошлой неделе в Европе с обновленным дизайном . Тот же телефон с другим дизайном задней панели дебютировал как Redmi Note 9 4G несколько дней спустя. Первый в настоящее время доступен только в Европе, а второй доступен только в Китае . Но, судя по многочисленным выводам, оба они скоро будут доступны и на других рынках.
Комментарии и отзывы Redmi 9 Power
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