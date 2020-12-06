Redmi Note 9 4G получил живучий аккумулятор

Одной из главных особенностей (сам производитель часто акцентирует на этом внимание) смартфона Redmi Note 9 4G стала его батарея ёмкостью 6000 мАч. Сегодня руководитель Redmi Лю Вейбинг рассказал, насколько деградирует аккумулятор за три года работы. Итак, если заряжать смартфон каждый день в течение трех лет, то ёмкость батареи уменьшится всего на 20% или 1200 мАч. В реальности износ окажется еще меньше, ведь вряд ли пользователь будет разряжать столь ёмкий аккумулятор за 24 часа. При этом, добавляет Вейбинг, в первый год износа не должно быть совсем.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9 4G
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