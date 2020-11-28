Redmi Note 9 4G с АКБ на 6000 мАч сертифицировали в России

Евразийская экономическая комиссия одобрила выход смартфона Redmi Note 9 4G, который был представлен несколько дней назад в Китае. Обычно сертификация означает скорый релиз устройства, хотя точные сроки пока не сообщаются.

Напомним, что новинка оснащается фирменной оболочкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 4G
Обзоры:
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Новости:
Huawei Mate 40 Pro вышел в России

Компания Huawei дала старт российским продажам флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который являетс...
iPhone 12 Pro Max задержится до 2021 года

Позавчера компания Apple начала прием предзаказов на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max, которые были пре...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит 44-Вт зарядку

Авторитетный инсайдер Ice Universe раскрыл некоторые подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S...
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадомОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Лучший электролобзик. Makita 4329X1Лучший электролобзик. Makita 4329X1
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti возможный кон...
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti возможный конВ интернете появились более подробные данные о прямом конкуренте RX6800 и это GeForce RTX 3070 Ti, на баз...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart ElectricXiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin. ...
Официально представлен смартфон POCO X3 ...
Официально представлен смартфон POCO X3 Некоторое время назад на просторах интернета уже появилась информация о смартфоне POCO X3 NFC, который вр...
Представлен ПК-корпус Fractal Design Def...
Представлен ПК-корпус Fractal Design DefКомпания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Define 7 Compact White, которая имеет две ...
Jabra представила наушники Elite 85t...
Jabra представила наушники Elite 85tJabra анонсировала первую пару наушников с активным шумоподавлением (ANC) - Elite 85t. ...
AMD Ryzen 5600X был замечен в тесте CPU-...
AMD Ryzen 5600X был замечен в тесте CPU-Первые покупатели получают в свое использование AMD Ryzen 5 5600X, некоторые сделали фотографии и опублик...
Акции Apple подорожали перед презентацие...
Акции Apple подорожали перед презентациеСегодня должна состояться презентация компании Apple, в ходе которой пользователи увидят новые смартфоны,...
Redmi Note 10 показали на фото ...
Redmi Note 10 показали на фото В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии смартфона Redmi Note 10, который еще не бы...
Представлены ноутбуки-трансформеры Dynab...
Представлены ноутбуки-трансформеры DynabСетевые источники сообщили о выходе ноутбуков-трансформеров Dynabook F8 и Dynabook F6, которые получили п...
Серия Galaxy S21 может поставляться без ...
Серия Galaxy S21 может поставляться без Apple объявила на мероприятии Hi Speed, что больше не будет поставлять iPhone с зарядными устройствами и ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX ...
Far Cry 6 будет иметь поддержку DirectX Глава отдела 3D-программирования Ubisoft Александр Полищук сообщил, что в игре будут реализованы функции ...
Netgear выпустила обновленную трехдиапаз...
Netgear выпустила обновленную трехдиапазКомпания Nergear представила ячеистую систему с поддержкой Wi-Fi 6. Netgear Orbi Pro Wi-Fi 6 AX 6000 - эт...
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Обзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатураОбзор Logitech K380. Мультиплатформенная Bluetooth клавиатура
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor