Redmi Note 9 4G выйдет на глобальный рынок как Redmi 9T

Сетевые источники со ссылкой на американский регулятор FCC сообщили о том, что глобальная версия представленного в Китае смартфона Redmi Note 9 4G получит название Redmi 9T. От китайского собрата международный вариант будет отличаться несколько иным оформлением тыльной камеры и наличием макромодуля. Остальные характеристики останутся без изменений.

Напомним, что Redmi Note 9 4G оснастили фирменной оболочкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.