Redmi Note 9 5G появился в Geekbench перед запуском 26 ноября

Xiaomi готовится к запуску серии Redmi Note 9 5G в Китае. В преддверии этого компания сама опубликовала рендеры и спецификации устройств.

Теперь же одно из двух устройств 5G появилась в базе данных Geekebench с процессором MediaTek. В списке Geekbench показано устройство Xiaomi с номером модели M2007J22C. Несколько дней назад китайский TENAA раскрыл все характеристики устройства с номером модели M2007J22C. Если верить более ранними утечками, предполагается, что устройство вполне может быть Redmi Note 9 5G.

В Geekbench, видно что ARM MT6853T это восьмиядерный процессор с базовой частотой 2,0 ГГц. А исходный код веб-страницы показывает, что устройство имеет графический процессор Mali G57, что предполагает, что это процессор MediaTek Dimensity 800U . Это подтверждает ранние утечки спецификаций Redmi Note 9 5G. Также списке показано, что тестируемое устройство работает с 8 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 10. Устройство набирает 598, 1793 балла в одно- и многоядерных системах.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 5G
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Новости:
Бюджетный Samsung Galaxy M12 засветился на фото

Сетевые источники опубликовали фото, на которых, как утверждается, изображена задняя панель смартфона Sam...
Samsung Galaxy M21s с АКБ на 6000 мАч оценен в $230

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M21s, которая является улучшен...
EMUI 11 может стать финальной версией перед ОС HongMeng

EMUI 11 от Huawei основан на Android 10, а не на Android 11 . Это неудивительно, учитывая затруднительное...
Обзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеемОбзор Mibro Air. Недорогие умные часы с круглым дисплеем
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движенийОбзор Just Dance 2021. 40 новых треков и улучшение отслеживания движений
Обзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Игровая консоль Xbox Series X не испытыв...
Игровая консоль Xbox Series X не испытывИгровая консоль Xbox Series X была протестирована известными онлайн-игроками. Многие из них жаловались на...
Подбираем рюкзак для ноутбука...
Подбираем рюкзак для ноутбукаДостаточно часто пользователи покупают ...
Новый Chromebook Zork от Google...
Новый Chromebook Zork от GoogleGoogle работает над выпуском бюджетного Chromebook с процессором AMD Ryzen, который был замечен в консоли...
Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 ...
Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 Сетевые источники раскрыли подробности о беззеркальной камере Panasonic DC-BGH1, которая представляет соб...
Ubisoft объявила системные требования пр...
Ubisoft объявила системные требования прImmortals Fenyx Rising - приключенческая игра компании Ubisoft. Игра демонстрирует открытый мир, от зелен...
Представлен стильный десктоп Acer Concep...
Представлен стильный десктоп Acer ConcepКомпания Acer представила компактный настольный ПК ConceptD 300, который может похвастаться не только про...
Представлен объектив Tamron 70-300mm F/4...
Представлен объектив Tamron 70-300mm F/4Компания Tamron пополнила ассортимент объективов моделью 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047), кото...
Xiaomi Mi 11 Pro показался на фото...
Xiaomi Mi 11 Pro показался на фотоНекоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что китайский бренд Xiaomi готовит ...
ASTRO Gaming представила гарнитуру Astro...
ASTRO Gaming представила гарнитуру AstroASTRO Gaming анонсировала новую игровую гарнитуру Astro A20 Wireless нового поколения, которая будет полн...
Представлен iPhone 12 mini с 5,4-дюймовы...
Представлен iPhone 12 mini с 5,4-дюймовыКак и ожидалось, сегодня вечером компания Apple представила iPhone 12 mini, который стал самой компактной...
Nikon Z30 получит датчик разрешением 24 ...
Nikon Z30 получит датчик разрешением 24 Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках беззеркальной камеры Nikon Z30 с матрицей фо...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 е...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 еАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, кото...
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлениемОбзор Roadgid MINI 2 WIFI. Компактный видеорегистратор с дистанционным управлением
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor