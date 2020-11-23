Redmi Note 9 5G появился в Geekbench перед запуском 26 ноября

Xiaomi готовится к запуску серии Redmi Note 9 5G в Китае. В преддверии этого компания сама опубликовала рендеры и спецификации устройств.

Теперь же одно из двух устройств 5G появилась в базе данных Geekebench с процессором MediaTek. В списке Geekbench показано устройство Xiaomi с номером модели M2007J22C. Несколько дней назад китайский TENAA раскрыл все характеристики устройства с номером модели M2007J22C. Если верить более ранними утечками, предполагается, что устройство вполне может быть Redmi Note 9 5G.

В Geekbench, видно что ARM MT6853T это восьмиядерный процессор с базовой частотой 2,0 ГГц. А исходный код веб-страницы показывает, что устройство имеет графический процессор Mali G57, что предполагает, что это процессор MediaTek Dimensity 800U . Это подтверждает ранние утечки спецификаций Redmi Note 9 5G. Также списке показано, что тестируемое устройство работает с 8 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 10. Устройство набирает 598, 1793 балла в одно- и многоядерных системах.