Redmi Note 9 Pro 5G получил свежий апдейт ОС

Redmi Note 9 Pro 5G, если верить инсайдерам со всего мира, получит преемника в виде Redmi Note 10 Pro 5G уже совсем скоро, 26 мая. Перед этим Xiaomi решила немного обновить старое устройство до последней версии MIUI. Другими словами, Redmi Note 9 Pro 5G начал получать обновление MIUI 12.5. Redmi Note 9 Pro 5G был запущен в конце ноября 2020 года с MIUI 12 на базе Android 10. Телефон был обновлен до Android 11 в конце марта 2021 года. Теперь, два месяца спустя, Xiaomi, материнская компания Redmi, запускает MIUI 12.5 — новейшее обновление для этого телефона. К сожалению, никаких кардинальных изменений в плане возможностей гаджета пока что нет — производителю нужно просто убрать баги, которые были обнаружены пользователями в процессе работы с гаджетом, а остальные бонусы на самом деле минимальны.

Обновление Redmi Note 9 Pro 5G MIUI 12.5 поступает с номером сборки V12.5.2.0.RJSCNXM. Как и любой другой новый публичный выпуск MIUI, эта сборка в настоящее время находится на стадии «стабильной бета-версии». Проще говоря, новая сборка программного обеспечения распространяется партиями по определенным регионам. Следовательно, на данный момент последнее обновление системы доступно только избранным пользователям из Китая. Но апдейт должен быть доступен всем желающим в ближайшие дни — тогда владельцы смартфона получат достаточно качественное решение для работы и отдыха, которое порадует стильным дизайном интерфейса и парой приятных функций. Ждем апдейт.