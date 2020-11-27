Redmi Note 9 Pro 5G получил тепловую трубку

В сети появились первые разборки представленных вчера смартфонов Redmi Note 9 5G, Note 9 Pro 5G и Note 9 4G. Одним из любопытных открытий стало наличие медной тепловой трубки в Note 9 Pro 5G, которая необходима для более эффективного охлаждения. Также вскрытие выявило, что во всех смартфонах используются матрицы производства TCL.

Redmi Note 9 Pro 5G оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, крошечным вырезом для фронтальной камеры (диаметр 3,8 мм), основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung HM2 на 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчик глубины на 2 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 750G, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C

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