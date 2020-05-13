Redmi Note 9 Pro Max раскупили за несколько минут

Вчера компания Redmi дала старт продажам смартфона Note 9 Pro Max, выход которого был отложен на два месяца из-за пандемии. Уже сегодня ночью руководитель Xiaomi India Ману Кумар Джейн заявил, что первая партия Redmi Note 9 Pro Max была распродана за считанные минуты. Напомним, что смартфон оценен в 200 долларов за базовую версию.

За эти деньги пользователь получает смартфон, который оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, слотом для карт памяти до 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и сканером отпечатков пальцев на боковой панели.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9 Pro Max
Обзоры:
Обзор OnePlus 7 8/256GB. Недорогой флагманский смартфонОбзор OnePlus 7 8/256GB. Недорогой флагманский смартфон
Лучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GBЛучший смартфон Huawei в 2020 году. HUAWEI P30 8/128GB
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагманаОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагмана
Новости:
Новые фото с камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Уже завтра стартуют продажи доступного камерофона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, а пока источник предлагает ...
Смартфон Meizu 17 предстал на официальном изображении

Сегодня компания Meizu Technology поделилась первым официальным рендером нового флагманского смартфона Me...
Подбираем чехол для Huawei Honor 11

На рынке смартфонов можно заметить четкие тенденции по развитию того или иного компонента. Сначала смартф...
Лучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB WhiteЛучший белый корпус. Deepcool Earlkase RGB White
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
Обзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлениемОбзор Marshall Monitor II ANC. Наушники с активным шумоподавлением
Inside Xbox представила новые проекты и ...
Inside Xbox представила новые проекты и Компания Microsoft выпустила первый крупный выпуск "Inside Xbox" в этом году. И хотя компания уже многое ...
Представлены обновленные ноутбуки Lenovo...
Представлены обновленные ноутбуки LenovoКомпания Lenovo представила обновленные ноутбуки ThinkPad T-серии, которые могут комплектоваться процессо...
Xiaomi выпустит обновлённую версию Mi Mi...
Xiaomi выпустит обновлённую версию Mi MiКитайская компания Xiaomi в 2019 году представила концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Сейчас компания X...
Xiaomi остановила обновление Android 10 ...
Xiaomi остановила обновление Android 10 Компания Xiaomi выпустила стабильную версию Android 10 для Pocophone F1 еще в начале 2020 года. Но многие...
Премиальный ПК-корпус AeroCool Flo вышел...
Премиальный ПК-корпус AeroCool Flo вышелКомпания AeroCool объявила о скором выходе на российский рынок компьютерных корпусов Flo и Flo Saturn, ко...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились ...
Ноутбуки Samsung Galaxy Book появились Компания Samsung дала старт продажам ноутбуков Galaxy Book, отличительной особенностью которых являются Q...
Трекинг-сервис отслеживания посылок ...
Трекинг-сервис отслеживания посылок При совершении покупки товара на сайте торговой площадки, товару присваивается уникальный почтовый код от...
Топ лучших подарков мужчине на 23 феврал...
Топ лучших подарков мужчине на 23 февралКаждый год перед Днем защитника Отечества миллионы женщин озадачены тем, что же в этот раз лучше подарить...
Lenovo возобновляет производство в Китае...
Lenovo возобновляет производство в КитаеНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в провинции Ухань нашли коро...
GeForce MX330 и GeForce MX350 основаны н...
GeForce MX330 и GeForce MX350 основаны нКомпания NVIDIA дорабатывает свои новые чипы GeForce MX330 и MX350, которые основаны на архитектуре «Pasc...
Смартфон Sony Xperia 10 II выходит в Евр...
Смартфон Sony Xperia 10 II выходит в ЕврПредставленный еще в феврале смартфон среднего уровня Sony Xperia 10 II наконец стал доступен для предзак...
Лучший чехол для Huawei P40...
Лучший чехол для Huawei P40Производители смартфонов постоянно думают над тем, как бы привлечь пользователей к своему очередному прод...
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАчОбзор Silicon Power Cell C100. Компактный Power Bank на 10000 мАч
Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.Умный дом Алиса и Rubetek. Обзор Rubetek RM-3712, Rubetek RL-3112, Rubetek RE-3310 и др.
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor