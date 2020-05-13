Redmi Note 9 Pro Max раскупили за несколько минут

Вчера компания Redmi дала старт продажам смартфона Note 9 Pro Max, выход которого был отложен на два месяца из-за пандемии. Уже сегодня ночью руководитель Xiaomi India Ману Кумар Джейн заявил, что первая партия Redmi Note 9 Pro Max была распродана за считанные минуты. Напомним, что смартфон оценен в 200 долларов за базовую версию.

За эти деньги пользователь получает смартфон, который оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 32 Мп, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, слотом для карт памяти до 512 ГБ, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и сканером отпечатков пальцев на боковой панели.