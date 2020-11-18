Redmi Note 9 Pro получил обновление ОС

Мы достаточно давно привыкли к тому, что производители смартфонов, которые занимают топовые позиции по продажам, достаточно хорошо справляются с обновлением операционной системы и прочими тонкостями, которые так нужны пользователю. Но на деле оказывается, что у некоторых китайских компаний, которые продают просто невероятное количество продукции, операционная система на смартфонах не обновляется совершенно. Именно по этой причине Redmi Note 9 Pro, который вдруг в Индии получил обновление операционной системы, стал таким популярным на просторах интернета, ведь пользователи теперь могут спокойно обновить смартфон и получить свежую операционную систему. Вопрос только в том, когда другие регионы получат такое же обновление операционной системы.

Комментарии и отзывы Redmi Note 9 Pro
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