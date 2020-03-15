Redmi Note 9 Pro с Snapdragon 720G и квадро-камерой

Стали известны подробные характеристики смартфона Redmi Note 9 Pro.

Смартфон получит 6.67 дюймовый LCD дисплей с отверстием для фронтальной камеры на 16 Мп. За производительность смартфона Redmi Note 9 Pro будет отвечать восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Процессор относится к игровому сегменту с функцией ускорения графики Elite Gaming. Также новинка получит 4/6 ГБ ОЗУ в паре с 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.

Основная камера смартфона получит четыре модуля: 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп + ToF.