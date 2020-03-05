Redmi Note 9 Pro засветился в Geekbench

В базе данных теста производительности Geekbench засветился смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Судя по информации Geekbench, смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G с тактовой частотой 1.8 ГГц построенный по 8-нанометровому техпроцессу и имеет два высокопроизводительных ядра Kryo 470 (Cortex-A76). Ещё смартфону Xiaomi Redmi Note 9 Pro приписывают 6 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет работать на операционной системы Android 10. Представить смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro должны 12 марта месяца 2020 года.