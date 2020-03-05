Redmi Note 9 Pro засветился в Geekbench

2020-03-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Redmi Note 9 Pro; [65]
В базе данных теста производительности Geekbench засветился смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Судя по информации Geekbench, смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730G с тактовой частотой 1.8 ГГц построенный по 8-нанометровому техпроцессу и имеет два высокопроизводительных ядра Kryo 470 (Cortex-A76). Ещё смартфону Xiaomi Redmi Note 9 Pro приписывают 6 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет работать на операционной системы Android 10. Представить смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro должны 12 марта месяца 2020 года.

Комментарии и отзывы Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Подборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 AlphaПодборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 Alpha
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPAC...
Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACВы ведете активный образ жизни и вам необходимо, чтобы ваш ноутбук и множество других необходимых вещей б...
Премьера фильма Иди к папочке 2020...
Премьера фильма Иди к папочке 2020 Сюжет фильма...
Революция в 3D-печати: объекты можно пе...
Революция в 3D-печати: объекты можно пеИсследователи из Лаборатории прикладных фотонных приборов (LAPD) EPFL в Швейцарии разработали революционн...
Xiaomi Mi Dual Driver наушники с двумя д...
Xiaomi Mi Dual Driver наушники с двумя дГлава Xiaomi India Ману Кумар Джейн представил новые наушники Xiaomi Mi Dual Driver, которые стали лауреа...
Marvel Future Revolution ролевая RPG для...
Marvel Future Revolution ролевая RPG дляMarvel Future Revolution первая ролевая игра от Marvel для платформ Android и iOS. Игра была разработана ...
Corsair A500 - новый конкурент на рынке ...
Corsair A500 - новый конкурент на рынке Corsair продолжает улучшать свою продукцию и создовать новые компоненты для систем охлаждения. На выставк...
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники с...
Обзор Mpow M8. Защищенные TWS-наушники сНаушники в форм-факторе TWS уже долгое время доступны не только для владельцев устройств Apple. Целый ряд...
Компания Motorola представила в Европе с...
Компания Motorola представила в Европе сКомпания Motorola в конце прошлого года выпустила смартфон One Hyper, а сейчас производитель привёз новин...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуля...
Обзор Transport Fever 2. Шикарный симуляМы привыкли играть в активные проекты, где вы постоянно двигаетесь, стреляете, убиваете, гоняетесь. Сегод...
Xiaomi прекратила продажи Redmi K20 Pro...
Xiaomi прекратила продажи Redmi K20 ProПредставители Redmi официально заявили, что продажи смартфона Redmi K20 Pro известен как Xiaomi Mi 9T Pro...
Игра Dragon Ball Z: Kakarot продана тира...
Игра Dragon Ball Z: Kakarot продана тираИгра была выпущена 17 января 2020 года компанией CyberConnect2. Она представлена на ПК, PS4, Xbox One. Иг...
"Gran Turismo" популярнейший гоночный си...
Gran Turismo - гоночный симулятор, разработанный компанией Polyphony Digital для игровых консолей Sony. К...
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
Обзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура для ПК или ноутбукаОбзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура для ПК или ноутбука
Обзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Artway MD-107 Signature. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизорОбзор Hyundai H-LED32ES5000. Доступный Smart-TV телевизор
Обзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Razer Cynosa Lite. Мембранная клавиатура с подсветкой и макросами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor