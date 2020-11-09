Redmi Note 9 будет стоить 150 долларов

Китайские источники раскрыли подробности о ценах на смартфоны Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, официальный дебют которых ожидается уже 11 ноября. Итак, Redmi Note 9 5G на платформе Dimensity 800U обойдется всего в 150 долларов, старшая модель на Snapdragon 750G будет стоить от 225 долларов.

Redmi Note 9 5G получит 6,53-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, батарею на 4900 мАч, быструю зарядку на 22,5 Вт, 4, 6 и 8 ГБ ОЗУ и 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп. Redmi Note 9 Pro 5G оснастили 6,67-экраном с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4720 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тыльную квадрокамеру на 108 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп.