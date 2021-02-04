Redmi Note 9 испытали на прочность

Компания Xiaomi опубликовала видео с необычной проверкой на прочность смартфона Redmi Note 9. Ролик демонстрирует, как девушка несколько раз бьет по экрану тонким каблуком. Разумеется, ничего плохого с дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass 5, не происходит.

Напомним, что Redmi Note 9 5G оснащается 6,53-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Dimensity 800U с поддержкой сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, врезанной в экран 13-Мп фронтальной камерой, батареей на 5000 мАч, боковым дактилоскопом, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.