Redmi Note 9 получил версию на 6/128 ГБ памяти

Вчера в сети появилась информация о том, что Redmi готовит новую версию Redmi Note 9 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, как сегодня Xiaomi India выпустила соответствующий вариант в индийскую продажу по цене в 200 долларов. Версия с 4/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти продается в Индии по цене в 160 долларов.

Напомним, что Redmi Note 9 также оснащается квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, производительной платформой MediaTek Helio G85, аккумулятором емкостью 5020 мАч, модулем NFC, ИК-излучателем, слотом для карт памяти microSD, нанопокрытием, отталкивающим капли воды, и сканером отпечатков пальцев на задней панели.