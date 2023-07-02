Redmi Note 9 получит MIUI 14

Недавно компания Xiaomi добавила смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9 в список моделей, которые больше не будут получать программную поддержку. Разумеется, это вызвало волну разочарования от фанатов и владельцев этих устройств, которые не преминули обратиться к Xiaomi. Сегодня стало известно, что производитель все же внял многочисленным просьбам и данные модели получат прошивку MIUI 14. Правда, случится это лишь в третьем или четвертом квартале этого года.

Напомним, что Redmi Note 9 оснащается 6,53-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5020 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и обратной зарядки на 9 Вт.