Redmi Note 9 выйдет в мировую продажу как Redmi Note 10

Сетевые источники поделились подробностями о новых смартфонах серии Redmi Note, официальный анонс которых ожидается уже 24 ноября. Итак, в Китае будет представлена линейка Redmi Note 9 (в остальном мире серия с таким названием была выпущена уже давно), а в мировую продажу она поступит под названием Redmi Note 10. Ранее сообщалось, что нас ждут три модели: Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 4G. В глобальную продажу поступят модели Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 4G соответственно. Предполагается, что базовая и старшая модели получат квадрокамеры на 48 Мп и 108 Мп, а также процессоры MediaTek Dimensity 800U и Qualcomm Snapdragon 750G соответственно.