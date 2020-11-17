Redmi Note 9 выйдет в мировую продажу как Redmi Note 10

Сетевые источники поделились подробностями о новых смартфонах серии Redmi Note, официальный анонс которых ожидается уже 24 ноября. Итак, в Китае будет представлена линейка Redmi Note 9 (в остальном мире серия с таким названием была выпущена уже давно), а в мировую продажу она поступит под названием Redmi Note 10. Ранее сообщалось, что нас ждут три модели: Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 4G. В глобальную продажу поступят модели Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro 5G и Redmi Note 10 4G соответственно. Предполагается, что базовая и старшая модели получат квадрокамеры на 48 Мп и 108 Мп, а также процессоры MediaTek Dimensity 800U и Qualcomm Snapdragon 750G соответственно.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
Обзоры:
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Новости:
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартфон с емким аккумулятором на 5000 мАч

Продажи среднебюджетных смартфонов неумолимо растут. Это абсолютно оправданно, ведь мало кто по-настоящем...
Смартфон Meizu 18 Max получит безрамочный дизайн

Китайские инсайдеры поделились первым рендером и подробностями о смартфоне Meizu 18 Max, который еще не б...
Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro показали в разных расцветках

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал качественные фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro...
Лучшая микроволновка. Samsung MW5000TЛучшая микроволновка. Samsung MW5000T
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкойОбзор HIPER MK-2 CHASE Black USB. Недорогая механическая клавиатура с подсветкой
AOC представила четыре новых изогнутых и...
AOC представила четыре новых изогнутых иAOC представила четыре новых изогнутых игровых монитора c кривизной 1500R. Мониторы предлагают высокую ча...
Ищем идеальную сумку для ноутбука...
Ищем идеальную сумку для ноутбукаВыбирая сумки и рюкзаки для н...
Fractal Design выпустила кронштейн Flex ...
Fractal Design выпустила кронштейн Flex Fractal Design выпустила кронштейн Flex B-20 для вертикальной установки видеокарты. ...
Обновление PUBG PC Update 9.2 добавляет ...
Обновление PUBG PC Update 9.2 добавляет В ПК-версии PUBG вышло новое обновление Update 9.2 которое уже доступно на тестовом сервере. Update 9.2 д...
Ищем аксессуары для PocketBook 840-2 Ink...
Ищем аксессуары для PocketBook 840-2 InkВ последнее время электронные читалки стали пользоваться повышенным спросом, так как пользователи поняли ...
Microsoft выпустила новый патч для Fligh...
Microsoft выпустила новый патч для FlighНовый патч Microsoft Flight Simulator 1.8.3.0 приносит оптимизацию в игру. Новый патч оптимизирует систем...
Новая док-станция Belkin Thunderbolt 3 D...
Новая док-станция Belkin Thunderbolt 3 DНовая док-станция Thunderbolt 3 Dock Pro - это флагманская док- станция Belkin для Thunderbolt 3. Она явл...
Сервера Luna от Amazon использует графич...
Сервера Luna от Amazon использует графичНа этой неделе Amazon объявила, что будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft Project xCloud и Nvidi...
LG Wing телефон с двумя экранами и повор...
LG Wing телефон с двумя экранами и поворКомпания LG анонсировала название своего будущего смартфона - LG Wing. ...
Google Chrome Canary теперь может провер...
Google Chrome Canary теперь может проверЕщё в октябре прошлого года, компания Google представила множество функций конфиденциальности для Google ...
Ультракороткофокусный лазерный проектор ...
Ультракороткофокусный лазерный проектор Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный проектор 4K со сроком службы лампы более 20000 часов. ...
Монитор для киберспорта MSI Optix MAG274...
Монитор для киберспорта MSI Optix MAG274MSI представила монитор для киберспорта с частотой обновления экрана 165 Гц. Монитор оснащен панелью Rapi...
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофономОбзор HIPER HS-100 Accent. Недорогие игровые наушники с микрофоном
Лучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouchЛучший отпариватель. Philips GC552/40 ComfortTouch
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor