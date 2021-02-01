Redmi Note 9S получил Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона Redmi Note 9S, который на индийском рынке известен как Redmi Note 9 Pro и соответствующий апдейт получил еще в ноябре прошлого года. Данное обновление под номером MIUI 12.0.1.0 RJWMIXM имеет размер 2,3 ГБ. Помимо нововведений Android 11 и оболочки 12 оно привносит январский патч безопасности.

Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi Note 9S
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