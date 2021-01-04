Redmi Note 9T выйдет 8 января

Недавние слитые отчеты показали, что телефон Redmi Note 9T прошел несколько сертификаций в официальных организациях, таких как SIRIM в Малайзии, NBTC в Таиланде и TUV в Германии. Телефон также недавно был замечен на платформе тестирования Geekbench с чипсетом Dimensity 800U. По слухам, это может быть глобальная версия Redmi Note 9 5G, выпущенная в Китае в ноябре. Более того, сегодня Xiaomi Spain опубликовала твит, в котором 8 января было подтверждено как дата запуска Redmi Note 9T. Конечно, сообщение вскоре удалили, но интернет, как известно, помнит всё. Исходя из этого можно предположить, что официальный анонс новинки действительно состоится уже 8 января, через четыре дня. Информации о самом смартфоне предостаточно, особенно если учитывать то, что это не полноценно новое устройство.