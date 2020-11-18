Redmi Note 9T засветился в сети

На сайте американской Федеральной комиссии по связи появились сведения о смартфоне Redmi Note 9T, официальный дебют которого ожидается в Китае уже 24 ноября. Сообщается, что перед нами младшая модель из тройки Redmi Note 9, Note 9 5G и Note 9 5G Pro, которые в остальном мире будут продаваться как Redmi Note 10, Note 10 5G и Note 10 5G Pro. По данным ведомства, аппарат оснащается модулем NFC, поддержкой Bluetooth и Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и фирменной оболочкой MIUI 12. Также смартфон должен получить 6,53-дюймовый IPS-дисплей, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки на 22,5 Вт, фронтальную камеру разрешением 13 Мп и тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп.