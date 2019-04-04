Redmi Pro 2 на процессоре Snapdragon 855

Дочерняя компания Redmi от Xiaomi, выпускавшая ранее бюджетные смартфоны, планирует выпустить свой флагман на процессоре Snapdragon 855.

Это может быть, Redmi Pro 2, который можно увидеть на рендере ниже, представленном на Weibo. Телефон будет иметь дисплей без выреза, а селфи-камера будет скрываться в выдвижном механизме. Устройство, соответствующее этому описанию, было недавно замечено в руках генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня.

Еще одним нововведением в Redmi Pro 2 будет считыватель отпечатков пальцев под дисплеем.