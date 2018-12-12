Redmi Pro 2 новая мобильная техника

2018-12-12, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Redmi Pro 2; [84]
Компания Huawei выпустит смартфон с отличной характеристикой. Относительно центрального процессора есть предположение, что им станет чипсет Snapdragon 675, который в состоянии работать с датчиками изображения на 48 МП. Вряд ли будет использован флагманский процессор Snapdragon 845, поскольку модельный ряд Redmi не входит в топовую серию. Экран новинки будет иметь разрешение 2340 х 1080 пикселей и диагональ на 6,21 дюйма.Основное достоинство новинки заключается в сверхмощной камере, на вооружении которой будет оптический сенсор разрешением 48 МП. Эксперты строят догадки, что это будет за датчик, называя в качестве кандидатов Samsung S5KGM1 и Sony IMX 586 (этот модуль будет установлен в Meizu 16s). При одинаковом разрешении эти сенсоры все же имеют разные параметры. Так у Samsung S5KGM1 отсутствует функция оптической стабилизации, а потому цена его ниже, чем у Sony IMX 586. Стоимость смартфона составит 290 долларов.


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