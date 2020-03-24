Redmi Smart TV Max стоит 2800 долларов

Многие пользователи мечтают о большом телевизоре, но не могут себе его позволить по весьма понятным причинам — у некоторых брендов действительно большой телевизор стоит десять-пятнадцать тысяч долларов, это стоимость квартиры в некоторых городах. Благо, на рынок вышла достаточно интересная модель Redmi Smart TV Max, которая позволяет насладиться большой диагональю за более адекватную сумму. Дело в том, что Redmi Smart TV Max стоит всего 2800 долларов, при этом диагональ дисплея составляет 98 дюймов и разработчики оборудовали телевизор всеми нужными функциями и даже поддержкой умного телевизора. Просто отличная модель при такой стоимости, которая явно стоит потраченных денег. Ждем, когда телевизор прибудет в Россию.