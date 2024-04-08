Redmi Turbo 3 получит тонкий и прочный корпус

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о перспективном смартфоне Redmi Turbo 3, опубликовав несколько красочных тизеров. По данным производителя, аппарат получит корпус толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов. При этом, он сможет похвастаться высокой прочностью и временем автономной работы. Ранее авторитетный информатор Digital Chat Station сообщал об аккумуляторе ёмкостью 5500 мАч. Также уже известно о 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, дополнительном чипе Fury Engine 3.0 для лучшей производительности в играх, новой системе охлаждения Ice Cooling, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флэш-памяти, а также фирменной операционной системе HyperOS на основе Android 14.