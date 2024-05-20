Redmi Turbo 3 вышел в новой расцветке

Компания Xiaomi объявила о выпуске в Китае новой версии популярного смартфона Redmi Turbo 3, которая отличается белой расцветкой. Ранее аппарат был доступен в чёрном, зелёном и золотом цветах. При этом, новинка может похвастаться глянцевым покрытием тыльной панели, в то время как другие версии имеют матовый задник. Также китайский производитель снизил цену на смартфон на 100 юаней в честь распродажи 618.

Напомним, что Redmi Turbo 3 оснащается производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.