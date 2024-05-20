Redmi Turbo 3 вышел в новой расцветке

Компания Xiaomi объявила о выпуске в Китае новой версии популярного смартфона Redmi Turbo 3, которая отличается белой расцветкой. Ранее аппарат был доступен в чёрном, зелёном и золотом цветах. При этом, новинка может похвастаться глянцевым покрытием тыльной панели, в то время как другие версии имеют матовый задник. Также китайский производитель снизил цену на смартфон на 100 юаней в честь распродажи 618.

Напомним, что Redmi Turbo 3 оснащается производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, типичной яркостью 500 нит, пиковой яркостью 2400 кд/кв.м и значением DeltaE меньше единицы, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и на 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 90 Вт-проводной зарядки, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, модулем NFC, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.
Старт предзаказа на защищенный Blackview BL9000 Pro с теплов…
Стартовали сбор предзаказов на неубиваемый смартфон Blackview BL9000 Pro с тепловизором. Сейчас он доступ…
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy Z Fold 6…
Если верить информации инсайдеров, компания Samsung уже начала работать над складными смартфонами Galaxy …
Realme GT Neo6 SE засветился в базе 3C …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Realme GT Neo6 SE, что намекает …
Sony представит флагманский смартфон Xperia 1 VI 17 мая…
Сегодня специалисты напомнили, что компания Sony официально анонсировала свой флагманский смартфон Xperia…
OnePlus 12 прошел тест на прочность …
Популярный видеоблогер Зак Нельсон испытал на прочность новенький флагман OnePlus 12, международная верси…
Realme Narzo 70x 5G готов к выходу …
Компания Realme официально объявила, что смартфон Narzo 70x 5G будет представлен в Индии уже 24 апреля. П…
ZTE выпустит смартфон Nubia с поддержкой ИИ…
Сетевые источники сообщают, что китайская компания ZTE решила поддержать тренд и выпустить смартфон с фун…
Представлен смартфон Nubia Music с огромным динамиком…
Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia пополнил ассортимент смартфонов моделью Nubia Music, которая выдел…
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor