Redmi Turbo 4 Pro получит увеличенный экран

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ожидается грядущей весной. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой Snapdragon 8s Elite от Qualcomm, 6,8-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также стеклянной задней панелью.

Напомним, что REDMI Turbo 4 оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8400 Ultra, испарительной камерой на 5000 мм², батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, модулем NFC, стереодинамиками и защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69.