Redmi Turbo 4 будет первым смартфоном на базе Dimensity 8400

Точнее, он будет использовать платформу Dimensity 8400-Ultra, так как Xiaomi в привычной для себя манеле добавляет приставку Ultra к процессорам MediaTek в рамках своих устройств. И если верить информации компании, запуск смартфона Redmi Turbo 4 запланирован на начало 2025 года, тогда как официальная премьера состоится уже в январе текущего года. Более того, Redmi Turbo 4 сначала появится на китайском рынке, но затем будет выпущен под другим названием на международной арене. Стоимость пока что никто назвать не может, но стоит понимать, что это достаточно доступное решение, которое привлечёт внимание геймеров, которые не могут позволить себе топовый флагманский смартфон. Интересно будет посмотреть на реальные тесты смартфона.