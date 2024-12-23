Redmi Turbo 4 будет первым смартфоном на базе Dimensity 8400

Сегодня компания MediaTek официально представила новый мобильный процессор Dimensity 8400, который вполне можно назвать уникальным решением на современном рынке. Стоит отметить, что это первый в мире Android-процессор для сегмента доступных смартфонов, который собран исключительно из мощных ядер — в его кластере полностью отсутствуют энергоэффективные ядра, чего ранее на рынке смартфонов не случалось. Подобная стратегия впервые была реализована в прошлом году на флагманском уровне с Dimensity 9300, теперь же технология добралась и до недорогих решений. Кроме того, сразу после анонса мобильного процессора компания Redmi заявила, что её смартфон Redmi Turbo 4 станет первым устройством на базе нового чипа.

Точнее, он будет использовать платформу Dimensity 8400-Ultra, так как Xiaomi в привычной для себя манеле добавляет приставку Ultra к процессорам MediaTek в рамках своих устройств. И если верить информации компании, запуск смартфона Redmi Turbo 4 запланирован на начало 2025 года, тогда как официальная премьера состоится уже в январе текущего года. Более того, Redmi Turbo 4 сначала появится на китайском рынке, но затем будет выпущен под другим названием на международной арене. Стоимость пока что никто назвать не может, но стоит понимать, что это достаточно доступное решение, которое привлечёт внимание геймеров, которые не могут позволить себе топовый флагманский смартфон. Интересно будет посмотреть на реальные тесты смартфона.
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