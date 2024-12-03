Redmi Turbo 4 получит ёмкий аккумулятор

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Аппарат оснастят новой 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400, аккумулятором ёмкостью более 6500 мАч, плоского экрана LTPS OLED с разрешением 1.5K, короткофокусным подэкранным сканером отпечатков, стеклянной крышкой, пластиковой рамкой и сдвоенной 50-Мп основной камерой. Ранее тот же информатор приписывал старшей модели Redmi Turbo 4 Pro наличие процессора Qualcomm Snapdragon 8s Elite, батареи ёмкостью 7000 мАч и поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки.

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