Redmi Turbo 4 получит ёмкий аккумулятор

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi Turbo 4, релиз которого ожидается в ближайшие недели. Аппарат оснастят новой 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400, аккумулятором ёмкостью более 6500 мАч, плоского экрана LTPS OLED с разрешением 1.5K, короткофокусным подэкранным сканером отпечатков, стеклянной крышкой, пластиковой рамкой и сдвоенной 50-Мп основной камерой. Ранее тот же информатор приписывал старшей модели Redmi Turbo 4 Pro наличие процессора Qualcomm Snapdragon 8s Elite, батареи ёмкостью 7000 мАч и поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки.