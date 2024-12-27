Redmi Turbo 4 получит процессор Dimensity 8400

Смартфон Redmi Turbo 4 отправится в продажу в начале января следующего года и станет первым смартфоном, использующим недавно представленный процессор MediaTek Dimensity 8400. Стоит напомнить, что это первое появление мобильного процессора среднего класса с кластером системы на кристалле, которая полностью состоит из производительных ядер. Обычно такой подход используют исключительно вао флагманских решениях, на что, конечно, стоит обратить своё внимание в будущем при выборе смартфона. Более того, сегодня в сети появилась информация о том, что смартфон уже протестировали в бенчмарке — например, результаты тестов есть в Geekbench. Естественно, хотя тесты не всегда точно отражают реальную производительность устройства, они позволяют сравнить разные процессоры и примерно оценить их возможности.

И процессор Dimensity 8400, установленный в Redmi Turbo 4, в рамках тестов показал весьма впечатляющие данные. Например, смартфон набрал 1642 балла в одноядерном тесте и 6056 баллов в многоядерном тестировании. При этом конфигурация Dimensity 8400 получила одно ядро с частотой 3,25 ГГц, три ядра с частотой 3 ГГц и четыре ядра с частотой 2,1 ГГц — все они основаны на архитектуре Cortex-A725. Также стоит сказать, что прототип Redmi Turbo 4, который прошёл тестирование, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. Остаётся лишь надеяться, что производитель реализует хорошую систему охлаждения для этого смартфона.