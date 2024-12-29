Redmi Turbo 4 засветился на рендере

В сети появилось первое изображения и подробности о характеристиках смартфона Redmi Turbo 4, который еще не был представлен официально. Отметим заднюю панель с крупной сдвоенной основной камерой и тонкой вертикальной полоской.

По предварительным данным, смартфон оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400-Ultra, IPS-дисплеем с разрешением 1,5К, пластиковой боковой рамой, стеклянной тыльной панелью крышку, 50-Мп основной камерой, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 6500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Redmi Turbo 4 уже успели протестировать в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1642 и 6056 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно.
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