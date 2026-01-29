Redmi Turbo 5 Max показали на фото после релиза

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал несколько живых фотографий смартфона Redmi Turbo 5 Max, который был представлен несколько часов назад. Он отметил качество сборки, невысокую толщину и массу корпуса (8,15 мм и 219 граммов) для такого ёмкого аккумулятора и не самое высокое качество фотосъемки.

Напомним, что новинка имеет в своём оснащении батарею ёмкостью 9000 мАч, металлическую раму, изготовленную на станке с ЧПУ, заднюю панель из стекловолокна, 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, 3-нм 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 9500s, ОЗУ LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, продвинутую 3D-систему охлаждения, 50-Мп тыльную камеру с оптической стабилизацией, поддержку 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп, симметричные двойные динамики, а также полноценную защиту от воды и пыли (IP66, IP68, IP69 и IP69K).