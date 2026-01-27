Redmi Turbo 5 Max полностью рассекречен

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Turbo 5 Max, который будет представлен уже 29 января. Итак, аппарат оснастят двумя широкополосными динамиками 1115F (флагманское стереозвучание), защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69К (можно мыть под высоким давлением горячей воды), основной камерой на сенсоре Light Hunter 600, оптикой с диафрагмой F/1,5 и оптической стабилизацией, новыми антеннами для стабильной и точной связи, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 6,83-дюймовым дисплеем Super Sunlight, батареей ёмкостью 9000 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок.

