Redmi Turbo 5 показали на пресс-рендерах

Вслед за Redmi Turbo 5 Max компания Xiaomi опубликовала изображения базовой модели Redmi Turbo 5, которая будет представлена в Китае уже 29 января. Производитель подтвердил наличие 6,59-дюймового экрана с тонкими рамками, корпуса с закруглёнными углами, металлической рамки, а также красных акцентов вокруг модулей камеры и кнопки питания. Другие подробности не раскрываются, зато о старшей модели известно намного больше.

Она получит цельнометаллический корпус с полноценной защитой от воды, сдвоенную тыльную камеру с главным 50-Мп модулем, ярко-оранжевую расцветку, флагманские стереодинамики на верхней и нижней панели, 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графикой Mali Immortalis-G925 MC12, крупный дисплей и аккумулятор ёмкостью 9000 мАч.

