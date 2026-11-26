Redmi Turbo 6 Max получит батарею на 11000 мАч

Авторитетный инсайдер Дебаян Рой поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 6 Max, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 7-дюймового OLED-дисплея с разрешением 2К, частотой обновления 185 Гц и тонких рамок вокруг экрана, батареи ёмкостью 11000 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной зарядки, неназванного 3-нанометрового процессора MediaTek (предположительно, Dimensity 9500), корпуса с металлической боковой рамкой, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, подэкранного дактилоскопического сенсора, интерфейса USB 2.0, а также сдвоенной основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным модулем. На международный рынок смартфон может выйти под названием POCO X9 Pro Max.