Redmi Watch 4 оценены в 10 тысяч рублей

Месяц назад компания Xiaomi представила глобальную версию умных-часов Redmi Watch 4, и вот новинка добралась до России. Часы уже доступны для покупки у отечественных ритейлеров в черной и серебристой расцветков по цене в 10 тысяч рублей.

Redmi Watch 4 оснащаются фирменной оболочкой HyperOS, металлическим корпусом черного или серебристого цвета, 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 600 кд/кв.м, разрешением 390:540 пикселей, частотой обновления 60 Гц и режимом Always-on Display, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, 200 циферблатами, 150 режимами тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, мониторингом уровня стресса и качества сна, временем автономной работы до 20 дней, а также ремешками из кожи, металла, ткани и фторэластомера.
Стала известна цена Redmi K70 Pro…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Redmi K70 Pro, который будет осн…
Apple представила собственную ИИ для редактирования фото…
На текущий момент абсолютно очевидно, что компания Apple отстаёт от гигантов вроде ChatGPT от OpenAI и Ge…
Redmi K70E получит батарею на 5500 мАч …
В сети появились фотографии и подробности о характеристиках смартфона Redmi K70E, который еще не был пред…
Xiaomi уже работает над Redmi K70 Ultra…
Авторитетный искатель утечек Digital Chat Station раздобыл подробности о флагманском смартфоне Redmi K70 …
ASUS представила смартфон ROG Phone 8…
Сегодня компания ASUS официально представила новый флагманский игровой смартфон ROG Phone 8, который пред…
ASUS ROG Phone 8 Pro протестировали в бенчмарке …
Компания ASUS опубликовала результаты тестирования игрового смартфона ROG Phone 8 Pro, который еще не был…
Официально: Nothing Phone (2a) готов к выходу …
Компания Nothing опубликовала тизер смартфона Nothing Phone (2), подтвердив скорый релиз устройства. Дата…
Samsung Galaxy A14 5G получил One UI 6 на базе Android 14…
Компания Samsung начала распространение фирменной прошивки One UI 6 на основе операционной системы Androi…
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor