Redmi Watch 4 оценены в 10 тысяч рублей

Месяц назад компания Xiaomi представила глобальную версию умных-часов Redmi Watch 4, и вот новинка добралась до России. Часы уже доступны для покупки у отечественных ритейлеров в черной и серебристой расцветков по цене в 10 тысяч рублей.

Redmi Watch 4 оснащаются фирменной оболочкой HyperOS, металлическим корпусом черного или серебристого цвета, 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 600 кд/кв.м, разрешением 390:540 пикселей, частотой обновления 60 Гц и режимом Always-on Display, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, 200 циферблатами, 150 режимами тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, мониторингом уровня стресса и качества сна, временем автономной работы до 20 дней, а также ремешками из кожи, металла, ткани и фторэластомера.