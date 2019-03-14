Redmi анонсировал новую модификацию смартфона среднего уровня Note 7

Состоялся анонс новой модификации смартфона среднего уровня Xiaomi Redmi Note 7 с ОС Android 9.0 Pie, батареей на 4000 мА.ч и со 128 Гбайт флеш-памятью. Гаджет наделен 6,3-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2340 на 1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 48 млн и 5 млн пикселей, а также 13-мегапиксельной селфи-камерой. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 660 с восемью ядрами Kryo 260 и 4 Гбайт ОЗУ. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Стоимость новинки составляет около 220 долларов.