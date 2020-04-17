Redmi готовит смартфон с 48 Мп камерой

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать к себе внимание аудитории, так как каждому хочется чего-то невероятно нового, удивительного и неповторимого, но на рынке таких технологий нет. Все дисплей, процессоры, батареи и варианты дизайна уже давно опробованы, ими никого не удивишь и не привлечешь внимание. По этой причине в компании Redmi приняли решение сделать ставку на камеру с разрешением 48 мегапикселей. Естественно, будут и дополнительные датчики изображения, но основная камера на 48 мегапикселей отлично справляется со съемкой и если вам интересен такой продукт, то стоит подождать официального релиза гаджета. Тогда уже можно будет говорить о потенциальных преимуществах данного решения.