Redmi представила смартфон Turbo 3

Сегодня компания Redmi официально объявила о запуске своего первого смартфона в своей новой линейке Turbo — гаджет поступил в продажу под названием Redmi Turbo 3. Линейка Turbo — это новая серия Redmi, ориентированная на производительность, и она расположена в ценовом сегменте между сериями Redmi K и Note. При этом это одно из первых устройств, которые появятся на рынке с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 — недавно анонсированным топовым процессором для флагманских смартфонов. Также стоит отметить, что Redmi Turbo 3 построен на базе 6,67-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 12-битные цвета, HDR10+ и демонстрирует яркость на уровне 2400 нит.

Xiaomi также добавила оптический сканер отпечатков пальцев в дисплей и 20-мегапиксельную фронтальную камеру, размещенную в отверстии в дисплее, так что выглядит смартфон достаточно привлекательно. Сзади у смартфона расположена основная камера на 50 Мп с сенсором Sony LYT-600 и оптической стабилизацией изображения. Ещё есть 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив IMX355. Поставляется Redmi Turbo с 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ флэш-памяти UFS 4.0. Достаточно интересное устройство с разумной стоимостью, которое сможет привлечь аудиторию стильным дизайном, качественными фотографиями и производительным железом. С таким набором преимуществ конкурировать будет очень тяжело.