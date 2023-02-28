Redmi представила технологию быстрой зарядки на 300 Вт

Современный рынок смартфонов преобразовался до неузнаваемости — изначально производители хвастались производительными процессорами и дисплеями с большой диагональю, но когда дошло до того, что заметить разницу в этих аспектах без увеличительного стекла уже не выходит, крупные компании пошли по другому пути — они решили сделать акцент на длительности автономной работы, мощности зарядки и всему, что связано с этим направлением. И, вероятно, компания Redmi в этом плане выиграла первое место — вчера компания официально представила миру свою технологию быстрой зарядки, которая поддерживает мощность до 300 Вт. Этого достаточно, чтобы смартфон от 0% до 100% заряжался менее чем за десять минут, чего, вероятно, достаточно для любого сценария.

При этом хотелось бы напомнить, что чем выше скорость зарядки, тем быстрее деградирует батарея. Суть в том, что чем больше энергии за раз подаётся на ячейку в батарее, тем меньше её конечный объём через какое-то время использования, так что если год заряжать смартфон быстрой зарядкой в 300 Вт даже при всех современных технологиях защиты, батарею придётся вскоре менять. Это плата за возможность заряжать устройство быстро. Впрочем, никто не заставляет вас заряжать смартфон именно на 300 Вт — достаточно использовать более гуманные варианты зарядки в повседневной жизни и активировать возможность заряжать устройство максимально быстро только в случае крайней необходимости. Но решение, безусловно, очень интересное.
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