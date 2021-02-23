Redmi приняла 230 тысяч заказов на смартфоны серии K40

Redmi, поддерживаемая Xiaomi, выпускает смартфоны серии Redmi K40 в Китае 25 февраля. Компания уже открыла предварительные заказы на устройства через JD.com. По подтвержденным данным, за два дня было получено 230 тысяч заказов. Pro версия оценена в 462 доллара.

Характеристики смартфонов уже известны. Устройства оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Основной датчик на 64 МП, версия Pro может поставляться с 108 МП датчиком. Redmi K40 Pro будет работать на Qualcomm Snapdragon 888, а K40 на чипсете Snapdragon серии 700 или Snapdragon 870 SoC. Конфигурации включают 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. ОС Android с MIUI 12.5. Емкость аккумулятора составит 4420 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.