Redmi продал 270 000 единиц смартфонов Note 11T Pro за час

Недавно Redmi представила Redmi Note 11T Pro для китайского рынка, сегодня состоялась первая продажа и она оказалась очень успешной. Генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг сообщает, что бренду удалось продать более 270 000 единиц всего за один час. Хотя он не вдается в подробности, мы предполагаем, что это означает как Note 11T Pro, так и Note 11T Pro+ вместе взятые. Тем не менее, это очень впечатляющее достижение, и похоже, что китайцам эти телефоны очень нравятся.

Xiaomi и Redmi очень любят играть с замысловатыми названиями, а также им очень нравится ребрендинг устройств для разных регионов. Вероятнее всего эти телефону получат глобальное развертывание.