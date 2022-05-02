Redmi раскрыл скорый запуск своей серии Redmi Note 12

Хотя Xiaomi только что выпустила серию Redmi Note 11 в феврале этого года, похоже, что компания уже готовится к запуску серии Redmi Note 12. Об этом сообщил генеральный директор Redmi Лу Вейбинг. В посте на Weibo Лу опубликовал фото-тизер, намекающее на объявление компании о запуске серии Redmi Note 12, обещая что серия Redmi Note 12 предложит значительный скачок производительности по сравнению с серией Redmi Note 11.

В сообщении Weibo Лу также упоминает, что с 2021 года бренд Redmi решил выпускать два телефона серии Redmi Note в год, начиная с серии Redmi Note 10, которая была запущена в Китае в первом полугодии 2021 года. Лу повторяет, что компания запустила серию Redmi Note 10, чтобы удовлетворить аудиторию, которая превыше всего ценит скорость устройства, в то время как более «модные и ориентированные на камеру» Серия Redmi Note 11 была запущена позже в этом году. В конце поста генеральный директор Redmi Лу отвечает своим преданным поклонникам Xiaomi , что Redmi получила отзывы от своих поклонников и пользователей о том, что схема именования Redmi сбивает с толку маркетинговую стратегию запуска бренда. Таким образом, бренд Redmi в настоящее время открыт для любых предложений от фанатов и пользователей сети.