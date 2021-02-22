Redmi тизерит K40

Сегодня представители компании Redmi вновь опубликовали достаточно интересный тизер смартфона Redmi K40. На этот раз бренд разместил постер с изображением в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, который раскрыл емкость аккумулятора на 4520 мАч в предстоящей линейки смартфонов. Запуск серии Redmi K40 «Dual Flagship» не за горами, и китайский технологический гигант намерен представить устройства 25 февраля. На данный момент более подробные сведения о смартфонах неизвестны, но компания ранее уже раскрыла несколько спецификаций. Один из этих тизеров показал, что смартфон K40 Pro будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 888. К сожалению, остальные характеристики производитель сообщит позже.